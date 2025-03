El 24 de marzo de 2025 quedará marcado en la historia del futbol mexicano como el día en que Javier Aguirre levantó su segundo título al frente del Tri tras 16 años de espera.

Lee también ¡MÉXICO, CAMPEÓN! El Tricolor por fin se coronó en la Concacaf Nations League

Esta vez, el logro llegó en la Nations League de Concacaf. Con un doblete de Raúl Jiménez, México venció a Panamá y rompió una larga sequía de trofeos en competencias oficiales.

Sin embargo, más allá de la celebración, el 'Vasco' no ocultó sus inquietudes sobre el rendimiento del equipo y, de paso, dejó un mensaje contundente al comentarista de TUDN, David Faitelson.

Tras el silbatazo final, Aguirre se acercó a los micrófonos de 'Línea de 4' en Televisa, donde fue cuestionado sobre sus preocupaciones de cara a futuros retos, como la Copa Oro.

¿Qué fue lo que dijo Javier Aguirre tras conquistar la Nations League?

"Me preocupa que no fuimos regulares. Hicimos el gol y luego jugamos mal, dimos la iniciativa a Panamá. (...) El gol nos afectó lejos de beneficiarnos. Es difícil mantener el ritmo intenso, el rival también juega, pero con eso es con lo que me voy más ocupado, en mantener una forma de juego", dijo.

El Vasco también habló sobre sus prioridades para la Copa Oro, destacando dos puntos clave.

El primero, relacionado con la logística futbolística. "Vamos a esperar que no me quiten muchos jugadores del Mundial de Clubes". El segundo, en un tono más relajado y con risas, fue un dardo directo a David Faitelson: "Que me deje en paz el pinche... el cabrón de Faitelson".

"Me preocupa la regularidad. MANTENER UNA FORMA DE JUEGO", Javier Aguirre🤯😰



🔴#LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/Btsqqwbt1N — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) March 24, 2025

Este título en la Nations League representa un respiro para una selección que ha enfrentado críticas por su irregularidad.

El doblete de Raúl Jiménez, quien se consolida como pieza clave, y la dirección de Aguirre, con su mezcla de experiencia y carácter, devolvieron la ilusión a la afición mexicana.

Sin embargo, el técnico sabe que el camino no termina aquí y que los retos, como la Copa Oro y el Mundial, exigirán mayor consistencia.