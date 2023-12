La herida aún no sana entre los aficionados de Chivas, ya que el domingo pasado Pumas los eliminó de la Liguilla pasándoles por encima, con un contundente 3-0 en el Estadio Olímpico Universitario.

Y una de las cosas que más le duele a los seguidores Rebaño Sagrado es que dos de los goles los marcó César Huerta, quien sorprendió festejado como Jaime Lozano años atrás, con la playera que decía “Re-hecho en CU”.

¿Qué dijo Jorge Pietrasanta de Alexis Vega?

Luego del partido entre felinos y rojiblancos, se habló mucho del festejo del Chino Huerta, ya que consideraban que era una falta de respeto para el equipo que lo vio nacer como futbolista. No obstante, durante la mesa de debate del Futbol Picante, Jorge Pietrasanta señaló que no tenía nada de mano, ni lo tomaba como una distracción del futbolista, ya que un verdadero despiste es salir de fiesta en la noche como Alexis Vega y Cristian Calderón.

“Distracción es irte de borracho, distracción no es ponerte re-hecho en CU. Hay otros que si se (distraen) como Alexis Vega y el Chicote Calderón", comentó.

¿Alexis vega seguirá en Chivas?

Alexis Vega tiene contrato vigente con las Chivas hasta mediados del año siguiente, por lo que únicamente podría salir vendido o cedido en este mercado de fichajes de invierno. Por su parte, Chicote Calderón tiene maletas hechas, ya que en los próximos días culmina su contrato y no hay intención de renovarlos; incluso de dice que ya está arreglando con Necaxa para llegar gratis.