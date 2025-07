El mundo del periodismo deportivo mexicano se sacude nuevamente con una controversia protagonizada por David Faitelson, actual periodista de TUDN, quien ha sido blanco de comentarios llenos de sarcasmo por parte de Juan Carlos Gabriel de Anda, excolaborador de ESPN, y Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, en el reciente episodio del podcast 'Así de Boolas'.

Ambos personajes aprovecharon el espacio en el programa de YouTube para revivir antiguos roces con el ahora comunicador de Televisa, a quien bautizaron con el apodo "del cerdo del micrófono", y cuestionar su conducta profesional y personal, desatando un nuevo capítulo de rivalidad que ha captado la atención en redes sociales.

La relación entre Gabriel de Anda y Faitelson ha estado marcada por desencuentros desde hace ya varios años. Sin embargo, el conflicto tomó mayor fuerza cuando David acusó públicamente al excomentarista de tener problemas de adicciones, una declaración que el exfutbolista no olvidó.

En el podcast, Gabriel de Anda lanzó una serie de comentarios cargados de sarcasmo, donde no acusa directamente a Faitelson de algunas de sus faltas, pero sí menciona algunas indirectas que revelan que en algún momento el comunicador de TUDN, pudo haber cometido alguna infidelidad o haberla faltado el respeto a alguna mujer.

¿Qué fue lo que dijo Juan Carlos Gabriel de Anda sobre David Faitelson?

"No puedes hablar de la familia de nadie, empieza en tu casa, que tu familia no se robe los maratones y te vuelvo a repetir, tú no sabes quién va a lidiar con una adicción, tú vas a tener un amigo, un primo o hermano que va a querer jugar futbol, respétale el esfuerzo, no hables de la gente o de los demás... pero si no sé de deportes, pero me pagan, mejor hablo de la vida de los demás", mencionó Juan Carlos Gabriel de Anda.

El comentario sobre los maratones hace referencia a una vieja polémica, cuando la hija de Faitelson, Dafne, fue señalada por presuntamente iniciar su participación en un maratón desde el kilómetro 20, un hecho que desató críticas en redes sociales.

Juan Pablo Fernández, conductor del podcast, también se sumó a las críticas, asegurando que Faitelson "también tiene cola que le pisen en su vida privada".

De Anda ya le dio su llegue a David 🥊🫢



🎥@AsiDeBoolas pic.twitter.com/Ry1t6w5Vru — FER GOLPARA (@streber10) July 30, 2025

Este comentario abrió la puerta a una declaración sarcástica de Gabriel de Anda, quien cuestionó la integridad del periodista: "Yo no estoy para educar a nadie, si él ha sido buen padre, un buen esposo, nunca ha puesto el cuerno, si nunca ha hecho cosas imprudentes, nunca ha tratado a una mujer, nunca ha expuesto a una mujer delante de otros hombres y si está bien en todo eso, puede estar tranquilo, porque yo no tengo nada que decir. Si él ha pagado sus impuestos, si es una persona honrada, si no ha ocultado temas judiciales, puede estar en paz".

Las palabras de De Anda, acompañadas por el comentario de Fernández, "qué putiza", resonaron en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar.