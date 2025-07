Facundo, conductor mexicano conocido por su humor irreverente, ha marcado generaciones con su estilo característico en programas como 'Incógnito' y realities como 'Big Brother VIP México', donde fue finalista.

Actualmente, participa en la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos', donde su carisma y ocurrencias ya generan revuelo. De hecho, previo al inicio del programa fue revelado como el primer participante del reality.

Sin embargo, su trayectoria no solo incluye éxitos televisivos, sino también momentos controversiales, especialmente durante las coberturas de eventos deportivos como mundiales de futbol para Televisa, donde su desenfado lo llevó a enfrentarse con la ley.

¿Cuáles han sido las ocasiones que Facundo ha sido detenido durante los Mundiales?

En el Mundial de Qatar 2022, Facundo protagonizó un incidente que desató risas y críticas. Mientras se hacía pasar por limpiaparabrisas, una práctica común en México, un conductor, molesto por el jabón en su parabrisas sin su consentimiento, llamó a la policía.

Aunque el comediante no terminó tras las rejas, la situación recordó a sus seguidores otros episodios similares.

En redes sociales, los usuarios revivieron otras de sus ocurrencias en eventos internacionales, como su detención en el Mundial de Alemania 2006.

Hace 19 años, cuando Facundo estaba en la cima de su fama con Incógnito, Televisa Deportes lo llevó a Múnich para que realizará sus segmentos cómicos durante el Mundial. Sin embargo, lo que parecía una broma inofensiva se convirtió en un problema legal.

Grabando sketches que incluían la actuación de un vagabundo, algo prohibido en Alemania, Facundo fue detenido por la policía.

El castigo: una multa de 280 euros (unos 4 mil pesos mexicanos de entonces), pagada por el productor Miguel Ángel Fox.

Entre risas, Facundo narró años después: “Cuando me metieron esa vez no me trataron como un delincuente, más bien como que veían que este wey está 'cagado'... Había dos policías alemanas de 'Playboy', güeras, altas, hermosas, uniformadas; al final estas dos policías me tenían que llevar a mi hotel porque necesitaban un pasaporte, pero como ya eran como amigas, les dije: ‘Siempre que llego al hotel están todos los de mi empresa y no quiero que vean que llegué con la policía, ¿podrían fingir que son sexoservidoras? (risas) déjenme pasar abrazado y que se ca... de risa’... Y pasé así, estaba el 'Perro' Bermúdez, Javier Alarcón, y me vieron entrar con dos mujeres policías y dijeron pidió sexoservidoras AAA”.

Estas no son las únicas ocasiones que Facundo enfrenta problemas con la ley. En México, fue detenido por organizar una marcha a favor de bailarinas exóticas, y en 2010, ingresó a una cárcel cubana por grabar sin permiso gubernamental.