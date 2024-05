América se coronó ante Cruz Azul con el gol de Henry Martín, luego de un polémico penalti de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes. Se ha generado mucha controversia, debido a que para muchos, no era falta del argentino.

Y luego del título de los azulcremas, no se habla de otra cosa que no sea esa jugada, sobre todo luego de que los audios del VAR señalaran que no veían falta, aunque el Gato Ortiz se aferró a su decisión y decretó la pena máxima.

¿Comentarista de TUDN recibió amenazas?

Las opiniones se han dividido. Un gran sector de los aficionados considera que no era penalti a favor del América, mientras que el resto argumenta que la barrida de Rotondi fue desmedida, por lo que era clara falta sobre Reyes.

Uno de los que criticó con severidad la marcación de la pena máxima fue Marco Cancino, comentarista de TUDN, quien aseguró que desde su perspectiva le regalaron el cobro que le valió el título a las Águilas.

Sin embargo, lo único que le valió fue que le llovieran infinidad de críticas de parte de los aficionados azulcremas, pero no sólo quedó ahí, ya que escaló hasta comenzar a recibir amenazas.

Sin embargo, el comentarista no se quedó callado y lanzó un mensaje durante el programa de ‘Línea de 4’, señalando a todos aquellos que lo amenazaron, que no se quedará callado.

“Los americanistas nos quieren callar y nos dicen 'ardidos', el antiamericanismo se cuelga de esto. Hoy es tema (el arbitraje) y eso es lo que me preocupa”, señaló.