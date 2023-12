Martinoli sobre llegada de Faitelson a Televisa: 'No tenemos inconveniente'

Christian Martinoli se ha convertido, con el paso de los años, en una voz que cada que habla sobre un tema futbolístico o de televisoras genera polémica. En esta ocasión habló sobre la llegada de su excompañero en TV Azteca, David Faitelson, a la competencia directa: Televisa.

El narrador de Selección Mexicana y partidos estelares de la televisora del Pedregal afirmó que a él y a su equipos 'no les genera ningún inconveniente' el fichaje de Faitelson por TUDN, ya que no es competencia.

Lee también David Faitelson y André Marín llaman 'Flan Luis' al equipo potosino tras goleada ante América

"Nos hemos llevado la mayor audiencia como los últimos 10 años. Yo narro la selección hace 22 años y en Televisa han cambiado 14 narradores. Eso te habla de que hoy traen a Faitelson para que trate de hacer 'buruca', que distraiga, que enerve las mesas, que caliente a los demás, eso le fascina a Faitelson, le sale, siempre lo he dicho, él es el número 1", expresó Martinoli.

#Video 🎥 ¿Qué opina Christian Martinoli de David Faitelson y su llegada a Televisa? 🤔 📺 pic.twitter.com/UIFdJw1ddM — De10Sports (@De10Sports) December 7, 2023

Además, añadió que Faitelson no es competencia directa: "Yo lo admiro, fue mi jefe nueve años, lo quiero, lo respeto. Me sorprendió mucho que se haya ido (a Televisa). Me gusta que sea nuestro competidor, nosotros directamente con él no competimos, porque él no narra futbol, pero ahora lo tratan de meter en un lugar donde él nunca estuvo. Está bien, que le experimenten, que le muevan. Nosotros seguimos los mismos cuatro weyes de toda la vida".