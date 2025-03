Miroslava Montemayor reveló la curiosa inspiración detrás de su nombre. La carismática conductora de TNT Sports, sigue siendo un fenómeno en las redes sociales, donde no solo acumula admiradores, sino que también comparte detalles personales que generan revuelo entre sus fans.

En una reciente interacción en su cuenta de X, la presentadora respondió a sus seguidores y reveló el origen de su nombre, un dato que conecta su vida con el cine mexicano de antaño y el gusto personal de su padre.

Todo comenzó cuando un usuario conocido como ‘El Puma’ publicó en X dos imágenes que desataron la conversación.

¿Quién fue la la famosa actriz que inspiró el nombre de la conductora de TNT Sports?

En la primera, mostró una fotografía de Miroslava Stern, la icónica actriz mexicana de los años 50, acompañada del comentario: “La Miroslava que admiraban nuestros papás”.

En la segunda, compartió una imagen de Montemayor, a quien describió como “la Miroslava que admiramos los chavos hoy”.

La publicación captó la atención de la conductora, quien no dudó en contestar: “Justo me llamo Miroslava por ella”. La respuesta sorprendió al usuario, quien admitió que no imaginaba que esa fuera la razón detrás de su nombre.

Montemayor aprovechó la interacción para profundizar en la historia. Según explicó, su nombre fue inspirado por Miroslava Stern, una figura del cine de oro mexicano que, al parecer, era “el crush” de su padre.

Aunque la presentadora confesó que no ha visto las películas de la actriz, reconoció la influencia que tuvo en su familia. “Era el crush de mi papá”, escribió con un toque de humor, dejando entrever el cariño con el que lleva ese legado en su identidad.

La Miroslava que admiraban nuestros papás. La @MiroslavaMont que admiramos los chavos de hoy. pic.twitter.com/LUjSKTOMFL — El Puma  (@Cellfaction) February 28, 2025

¿Quién fue Miroslava Stern?

Miroslava Stern, nacida en 1926 en Praga y fallecida trágicamente en 1955 en la Ciudad de México a los 29 años, marcó una época en la cinematografía mexicana.

Participó en filmes emblemáticos como 'Escuela de vagabundos', junto al ídolo Pedro Infante; y Ensayo de un crimen, bajo la dirección de Luis Buñuel.

Su belleza y talento la convirtieron en un ícono, y su muerte prematura solo acrecentó su leyenda.

La conductora, conocida por su cobertura en programas como Champions League en TNT Sports, ha sabido capitalizar su cercanía con el público. Hasta el momento, acumula más de 580 mil seguidores en la red sociale de Instagram, donde día a día se suman nuevos admiradores.