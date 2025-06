Raúl Orvañanos es una de las voces más reconocidas en el futbol mexicano. Ya sea por su peculiar forma de narrar o sus frases célebres, es uno de los consentidos de los aficionados mexicanos.

No obstante, el cronista fue uno de los más afectados con la severa crisis económica que atraviesa Fox Sports México, debido a que prácticamente se quedaron sin futbol, por lo que Orvañanos se quedó sin trabajo.

Lee también Luis García lanzó un contundente mensaje contra Televisa: "Nos la Pérez Prado"

¿En dónde va a trabajar Raúl Orvañanos?

Fox Sports México tenía los derechos de transmisión de la Premier League, Concacaf Champions Cup y de los partidos de local de la Liga MX como León, Pachuca, Juárez y Monterrey, entre otros, aunado a los de femenil.

Sin embargo, la televisora atraviesa por complicaciones financieras, lo que generó que perdieran mucho de ese contenido. Raúl Orvañanos, al ser uno de los principales comentaristas de la empresa, era el encargado de narrar esos partidos.

Fue por ello por lo que de a poco dejó de aparecer en las transmisiones de empresa, por lo que parecía inminente su salida para que buscara nuevas opciones para estar detrás del micrófono.

Raúl Orvañanos dio a conocer en redes sociales que ya no trabajara en Fox Sports México. Foto:

Se sabía que Orvañanos estaba solo a la espera de que acabara su contrato para dar las gracias en Fox Sports México. Y esa fecha por fin llegó. El experimentado narrador anunció su salida de dicha televisora.

Mediante un mensaje que emitió en sus redes sociales, Raúl Orvañanos infirmó que su vínculo con Fox Sports había llegado a su final, por lo que agradeció a sus compañeros y seguidores por acompañarlo en esa faceta de su carrera.

“Hoy me despido de Fox Sports México, mi casa durante 20 años. Fueron dos décadas de transmisiones, programas y vivencias inolvidables. Gracias a mis compañeros, a los que estuvieron y a los que siguen. Y sobre todo, gracias a ustedes: por cada comentario, cada crítica y, sobre todo, por su tiempo. Me voy con el corazón lleno y recuerdos que me acompañarán siempre”, fue el mensaje que publicó el famoso comentarista mexicano.

De momento se desconoce qué rumbo tomará Raúl Orvañanos en el futuro. Se habla de que Tubi es una de sus principales opciones, aunque un hipotético regreso a Televisa también está en el aire.