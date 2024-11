Actualmente, los comentaristas de TV Azteca Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y compañía, se colocan como los favoritos de los espectadores en las transmisiones de futbol. En TUDN han intentado que Andrés Vaca y David Faitelson le hagan frente, pero no lo han conseguido.

Sin embargo, en el pasado Televisa podía presumir tener entre sus filas a los cronistas más populares y seguidos. El Perro Bermúdez era uno de ellos, pero el que marcó toda a una época con una sola frase fue Raúl Sarmiento.

¿Cómo creó ‘la pelota está en el fondo’ Raúl Sarmiento?

En el inicio del nuevo milenio, Raúl Sarmiento se consolidó como uno de los mejores narradores de Televisa, ya que era la voz principal en los partidos del América. Sin duda, todos lo reconocen por una frase que es infaltable en el futbol: ‘la pelota está en el fondo’.

Sarmiento, ahora alejado de la televisado de Chapultepec 18, reveló en el pasado cómo es que se le ocurrieron decir esas palabras mientras estaba comentando uno de los goles que le tocó cantar.

Raúl Sarmiento dejó de narrar en Televisa desde 2019, cuando fue despedido por la creación de TUDN. Foto: Especial

De manera sorprendente, el comentarista aseguró que todo fue gracias a su hijo y Jorge Campos. Sarmiento reveló que su vástago, pese a irle a las Águilas, idolatraba al Brody, por lo que en la cocina improvisaban una portería y él lo ponía prueba. Luego de marcarle un ‘gol’, fue que nació la épica frase.

"Mi hijo cuando era niño tenía por ídolo a Jorge Campos, era ídolo de absolutamente todos. Siempre tuvo el uniforme de Campos y aunque era americanista decía que el único jugador al que apoyaba fuera del equipo era a Jorge. Incluso a la escuelita del América iba vestido de Campos y me pedían que lo cambiara, que no era correcto tener a un niño vestido como alguien de Pumas.

"Estando en casa jugábamos con una pelota porque con un balón no se podía, me corrían de la casa. Armaba su portería con unas sillas y una tabla que era el travesaño, mi hijo de portero y yo le pateaba desde la sala. Cada vez que le metía gol la pelota se iba al fondo y le decía: 'La pelota está en el fondo, tronco' y lo repetí infinidad de veces", dijo a Apuntes de Rabona.

¿Cuándo usó Sarmiento la frase por primera vez?

Pese a que se convirtió en una de las frases más comentadas en el futbol mexicano, tanto a nivel profesional como amateur, Raúl Sarmiento señaló que la primera vez que la dijo se arrepintió, debido a que ese estilo era más del Perro Bermúdez.

Sin embargo, después de que Raúl Orvañanos lo escuchó le aconsejó que la dijera cada que le tocara cantar un gol, debido a que era muy buena. Sarmiento lo escuchó y lo demás fue historia.

"Un día en una transmisión con Raúl Orvañanos, aunque no recuerdo qué juego fue, cae un gol y se me salió decir: 'La pelota está en el fondo'. Al medio tiempo me preguntó Raúl qué había dicho, le expliqué que se me había salido sin querer, pero él me dijo que se escuchaba muy padre, me recomendó seguir diciéndolo. Yo argumentaba que el de las frases era Enrique Bermúdez, que no era mi estilo, pero después recapacité, tomé el consejo de Orvañanos y se quedó como mi frase", agregó Raúl Sarmiento.