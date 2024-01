Ricardo Peláez dejó de ser parte de los analistas de TUDN para volver a ESPN, donde una vez más compartirá la mesa de debate junto a personajes como José Ramón Fernández, Álvaro Morales y Roberto Gómez Junco.

Y muchos televidentes están a la expectativa de la polémica que pueda generar el exjugador y directivo, ya que en el pasado Peláez fue protagonista de un momento épico, cuando llamó en vivo “estúpido” a David Faitelson.

¿Por qué Ricardo Peláez insultó a Álvaro Morales?

No pasó ni un día luego de su presentación como fichaje de ESPN y Ricardo Peláez ya tuvo su primera pelea en la televisora. Esta vez fue contra Álvaro Morales, quien durante la charla sobre la ceremonia que desean hacerle al Chicharito Hernández en el Estadio Akron para su presentación, preguntó si iban a invitar al payaso Brincos Dieras, en lo que fue una clara indirecta para el exdelantero.

Cabe recordar que en su etapa como directivo del redil, Ricardo llevó al dicho cómico para una convivencia con los jugadores tapatíos. Y fiel a su estilo, el nuevo analista de ESPN no desaprovechó la oportunidad para responderle y, de paso, insultarlo.

Por fin alguien pone en su lugar al payaso de Álvaro Morales no cabe duda q Ricardo Peláez le traía ganas desde hace mucho bien por el pic.twitter.com/PNkAZlJNGe — Kevin (@kevinlopezmejia) January 23, 2024

'Te voy a dar una explicación, porque este señor (Álvaro) habla y dice cualquier estupidez en cualquier momento. Es un asado organizado por los jugadores y después nos invitan un rato, te sales y te vas, es algo que se hace durante una temporada, lo que pasa es que el señor no conoce las condiciones, yo no organice algo así para tener éxito, tú estás en tu persona, traes hojas, investigaciones y la madre, no voy a caer en tu juego", le señaló Peláez.