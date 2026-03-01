América tuvo una triste presentación ante su afición hace unas horas en la Liga MX, al caer 1-4 ante Tigres, un resultado que volvió a generar molestia entre los seguidores del equipo dirigido por André Jardine.

Con muy poco en la cancha, los azulcremas quedaron a deber y dejaron escapar tres puntos importantes, que podían significar un ascenso en la tabla de posiciones.

El mal funcionamiento del equipo, que provocó rechazo en la grada, alcanzó también a uno de los símbolos del club, el cual, ante lo ocurrido con los futbolistas, decidió no participar.

Se trata de Celeste, el águila que en cada juego ofrece un espectáculo para los aficionados, y que esta vez, frente a los felinos, optó por no involucrarse en su actuación, causando sorpresa entre los asistentes.

En imágenes difundidas por La Octava Sports, se observa que el ave no respondió a su cuidador, quien le acercó el balón de la Copa del Mundo 2026 para realizar un truco.

Tras unos segundos de desinterés, el animal fue retirado del campo del Estadio Ciudad de los Deportes, ante la mirada de los jugadores.

El momento, que rápidamente llegó a redes sociales, generó burlas y comentarios de usuarios que aseguraron que la crisis de resultados ya alcanza todas las áreas del club.