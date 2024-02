Este domingo se viralizó una terrible noticia en la Ciudad de México, luego de que se diera a conocer en redes sociales el video de un taquero de la Colonia Condesa, que se llama a sí mismo secuestrador y sicario, que amenazó a una clienta en su propio local.

El comerciante, que fue grabado por la víctima, fue denunciado por acoso, a lo que respondió realizando una llamada telefónica donde solicita que le entreguen un arma nueve milímetros, y no un 'cuerno de chivo', con el que supuestamente realiza secuestros.

Lee también Vanessa Huppenkothen libró terrible accidente automovilístico en la madrugada

"¿Te puedes traer el cuete de ahí? Para acá wey, Tráetelo que vamos a quebrar a unos pendejos, así que tráetelo. Neta sí, wey, tráetelo. No hay pedo, yo los traigo, no hay pedo. Sí wey, la nueve milímetros, nada más tráete las nueve milímetros. No, la cuerno de chivo no, wey. con la que secuestramos no. Nada más con la nueve milímetros. Nada más le vamos a descargar la pinche nueve milímetros", expresa durante la llamada.

Taquero de la CDMX: !vamos a quebrarnos a una pendejos, tráete la 9mm, la cuerno de chivo con la que secuestramos no wey!



Taquero amenaza de muerte a clientes que defendieron a una mujer que estaba siendo acosada.



pic.twitter.com/SNNwpOoi21 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 24, 2024

Taquero amenazó con un machete a una clienta

Tras una pausa en el video, se aprecia después al mismo taquero persiguiendo a la clienta que lo grababa con un machete en mano. Incluso, se aprecia como suelta un 'machetazo' hacia la joven.

Tras esto, espectadores de la situación decidieron actuar y arremeter contra el taquero, quitándole primero el machete y después golpeándolo y amenazándolo; sin embargo, un policía detuvo el linchamiento.

No se han pronunciado las autoridades

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado con respecto al amedrentamiento ni investigación hacia el taquero, que se asume como secuestrador y sicario.

La joven, al momento, denuncia ante el policía y provocó que presentaran al taquero ante el Ministerio Público.