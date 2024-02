Esta madrugada, después de la jornada sabatina llena de deportes en México con Clásicos entre los cuatro grandes de Liga MX y evento de UFC en la capital, Vanessa Huppenkothen reportó que libró un accidente automovilístico en la Ciudad de México.

La presentadora de ESPN, principalmente en el programa SportCenter, anunció en sus redes sociales que estuvo cerca de sufrir un terrible accidente, donde se vieron envueltos varios automóviles, hecho que le impidió conciliar el sueño tras llegar a su hogar.

"Salí de ESPN 1am y casi me estrello… intento dormir y solo se me viene a la mente el momento en el que frene y no se que hice pero logré salirme de una carambola…. Siento una opresión en el pecho y vacío en el estómago… se me traba la mandíbula. Necesitaba escribirlo", redactó Huppenkothen en Twitter, sin especificar la dirección o mayores detalles sobre el incidente automovilístico.

Vanessa Huppenkothen sufrió accidente de auto en 2023

Este es un nuevo incidente en la vida de la presentadora de televisión, luego de que el 15 de julio de 2023 sufriera un accidente de auto, mismo que ella relacionó con las altas temperaturas que se vivían en ese momento en la Ciudad de México.

"Hoy tuve una situación muy rara… mientras el coche caminaba (gracias a Dios a 15km/hr) se salió la llanta… afortunadamente la llanta no le pego a nadie y no iba rápido pero alguien sabe si puede ser común en lugares con mucho calor?", redactó en ese entonces la presentadora de ESPN.

