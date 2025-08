Edson Zúñiga el 'Norteño, quien además de su papel de comediante es famoso por haberle dado vida al personaje del 'Compayito' a través de las pantallas de Televisa Deportes hace algunos años; estuvo como invitado en el pódcast del comentarista deportivo Pepe Segarra, con quien tuvo una charla por demás divertida; sin embargo, durante la entrevista el cómico contó una anécdota que no dejó bien parados a los exfutbolistas Luis Roberto Alves 'Zague y Óscar Ruggeri.

Resulta que durante la Copa Mundial de futbol de Corea-Japón 2002 ambos exjugadores el América vivieron algunos momentos de juerga que, por culpa del 'Norteño', les costaron algunos problemas con sus respectivas parejas sentimentales.

El 'Compayito' confesó que en aquella justa mundialista en territorio asiático, tanto Zague como Ruggeri solían asistir a un bar llamado 'Tijuana'; sin embargo, en aquel lugar acostumbraban darle bebidas alcohólicas a las coreanas, lo cual motivaba las burlas de Edson Zúñiga durante las transmisiones de Televisa.

¿Qué pasó con Luis Roberto Alves y Óscar Ruggeri en Corea- Japón 2002?

"Había un bar que uno llegaba caminando que se llamaba 'Tijuana', entonces Ruggeri y Zague se iban a ese bar" comenzó platicando el comediante con cierta picardía.

"Allá en Corea la gente es muy saludable, no come sal, no toman refrescos gaseosos pues cuidan mucho su salud, no usan grasas, (...) y las latas de cerveza son de 750 mililitros y las chavillas flaquitas, delgaditas con dos o tres latas ya estaban con 'media bandera colgada'", agregó el 'Norteño como 'dato cultural'.

"Estos güeyes iban, que salíamos a las 11 o 12 de la noche, se iban a ese lugar a darle dos o tres cervezas a la chamaquillas que de por sí no veían (risas)", platicó el 'Compayito'.

Esta situación fue el pretexto perfecto para que el cómico 'agarrara' de bajada a los analistas de Televisa como víctimas de sus bromas, pero en plenas transmisiones, lo que llamó la atención de sus respectivas esposas y, por ende, desató el enojo de los dos exjugadores.

"Y entonces el 'Compayito' les empieza a decir: '¡ah, te fuiste al 'Tijuana, ¿verdad?!' Si huele a 'camarón', no te hagas güey. Y total que un día, ya no recuerdo quién el primero que me dijo: 'Oye, ya córtale a la broma, porque ya se enojó mi esposa' Es ilógico que vayan a Tijuana si están en Seúl ¿Qué está pasando", rememoró.

Esta situación se repitió en varias ocasiones, donde el 'Compayito' hacía desatinar a Zague y Ruggeri provocando que sus esposas ya no les quisieran responder las llamadas.