En el mundo del periodismo deportivo mexicano, pocas figuras son tan reconocibles y respetadas como Enrique Burak. Con una trayectoria marcada por su conocimiento en disciplinas como el futbol americano de la NFL y el beisbol de las Ligas Mayores, el comentarista de TUDN ha narrado innumerables eventos de talla internacional, como Super Bowls y Series Mundiales.

Su voz se ha convertido en un sello distintivo para los amantes del deporte, particularmente en el deporte de las tacleadas y la pelota caliente, donde ha compartido micrófonos con Antonio de Valdés y Pepe Segarra. Sin embargo, incluso una carrera tan destacada como la suya no ha estado exenta de tropiezos y momentos amargos.

Recientemente, durante una charla en el podcast 'El RePortero', conducido por el excancerbero de Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, Burak reveló un episodio poco conocido de su trayectoria: fue despedido de un día para otro, a pesar de ser considerado uno de los cronistas más completos del medio.

En la entrevista, Burak confesó que el despido ocurrió debido a una supuesta “falta de compromiso” de su parte, una acusación que él mismo considera injusta, dadas las circunstancias que rodearon el incidente.

Según explicó, su trayectoria en los medios lo ha llevado a equilibrar múltiples responsabilidades, especialmente durante su larga relación con Televisa, donde ha cubierto eventos de gran magnitud. Sin embargo, fue precisamente este compromiso con la televisora lo que generó un conflicto que culminó en su salida abrupta de una organización deportiva.

Burak reveló que el equipo que decidió darle las gracias fueron los Tigres, ahora de Quintana Roo, de la Liga Mexicana de Beisbol, con el que Enrique tenía una conexión personal y profesional.

¿Que fue lo que platicó Enrique Burak sobre su despido de los Tigres.

“Mi papá, dentro de su chamba, pues le vendía artículos promocionales a la familia Peralta, los dueños de los Tigres, e íbamos al estadio y luego narré los juegos de los Tigres muchos años en el Parque del Seguro Social y luego en el Foro Sol, hasta que un buen día me corrieron”, platicó en el podcast.

Burak explicó que el problema surgió debido a las exigencias de su trabajo en Televisa, las cuales a veces le impedían estar presente en las transmisiones de los partidos de los felinos.

“Porque decían que no había compromiso de mi parte. Y lo que sucedió es que, en ocasiones, por compromisos de Televisa, pues yo no podía ir a narrar un partido, porque antes las transmisiones dependían de Televisa Radio, y entonces eran en la XEX los partidos en casa de Tigres o Diablos, y en gira los partidos de Tigres o Diablos en la XEQ”, detalló.

"Pero Televisa Radio suelta las transmisiones de la Liga Mexicana de Beisbol, las toma Publieventos Deportivos, ahí estuvimos un año, y nos llevaron a Pepe (Segarra) y yo. Luego Publieventos se hace a un lado y los Tigres se iban a encargar de las transmisiones, como también lo hicieron en Grupo Acir en las de los Diablos", agregó.

El punto de quiebre ocurrió una noche en la que Burak no pudo asistir a una transmisión en el Foro Sol debido a una reunión con Ana Guevara, en preparación para los Juegos Olímpicos de Atenas.

“Al día siguiente, en la mañana, me acuerdo, me estaba bañando. Me dice mi esposa: ‘oye, te hablan de los Tigres, te habla este señor’. ‘¿Qué pasó?... Oye, pues es que ya no vas a estar en la transmisión. ¿Por qué? No, pues es que nos sentimos un compromiso de tu parte, con el equipo’”, relató. Y así, de manera abrupta, terminó su relación con los Tigres.