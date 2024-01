Ricardo 'Tuca' Ferretti volvió a la mesa de debate de Futbol Picante este lunes y aprovechó su regresó para reiterar su desdén por el América, asegurando que no quiere dirigir a las Águilas, además de poner en entredicho la grandeza azulcrema.

El exdirector técnico de Tigres, Chivas, Pumas, Monarcas Morelia y Toluca siempre mostró repudio y animadversión por los colores azulcremas y, tal como ya lo había hecho ante las cámaras de ESPN, volvió a asegurar que "no estoy interesado en dirigir al América".

Lee también Chávez Jr. arruinando su vida... fue detenido por posesión de un arma en Estados Unidos

¿Qué dijo 'Tuca' Ferretti sobre el América?

Además, ante los cuestionamientos de Álvaro Morales sobre el equipo más grande del futbol mexicano, Ferretti no dudó en cuestionar la grandeza de América.

"(El más grande de México) es Chivas. (sobre dirigir al América) Ni lo voy a dirigir, no me interesa. Es un equipo molero para mí. No soy aquél, ya sabes, yo los colores universitarios, Chivas, Tigres", expresó Ferretti.

Ante esto, Álvaro Morales le comentó que 'Tuca' no conoció la grandeza de dirigir al América, a lo que el técnico contestó de forma contundente: "La grandeza no la conocí, la traigo".