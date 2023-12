Fabián Estay arremetió contra el Tuca Ferretti por cómo lo trató en el Toluca: "Fue mi peor entrenador"

Ricardo Ferretti es uno de los personajes más polémicos dentro del futbol mexicano y, la cosa no cambió ahora que está en su faceta de comentarista, donde ha soltado ya un par de ‘bombas’ con la información que ha revelado.

No obstante, pese a que tiene muchos seguidores, también hay un amplio sector que no quiere al entrenador, ya que sus formas de conducirse cuando está entrenando a su equipo, han herido a más de un jugador.

¿Qué dijo Fabián Estay del Tuca Ferretti?

Durante un segmento de 'La última palabra', Fabián Estay estaba recordando su paso por el Toluca con Rafa Márquez Lugo, donde aseguró que uno de los mejores entrenadores que tuvo en su carrera fue Enrique Meza, por el contrario, señaló que el Tuca Ferretti fue el peor ante las formas de tratar a los jugadores.

"El Tuca me dijo, yo no te traje y conmigo no vas a jugar y terminé jugando, porque la gente me comenzaba a pedir y eso me permitía jugar. En el trato humano el Tuca fue mi peor entrenador, para él es muy importante su once titular y los demás no existen, el Tuca como técnico es un gran técnico, pero como persona…", señaló el andino.

"EN EL TRATO HUMANO SÍ FUE TUCA (EL PEOR ENTRENADOR)" 😳



¿Cuándo coincidió Estay con Ferretti en Toluca?

Luego de su fructífera primera etapa con el Toluca (1996-99), el mediocampista chileno tuvo una etapa en el América, Atlante y Santos. En 2004 regresó a los Diablos Rojos, donde su entrenador fue Ricardo Ferretti, con el que recientemente reveló que tuvo algunos choques.