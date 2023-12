Fernando Gago fue presentado como nuevo director técnico del Guadalajara, por el director deportivo del equipo Fernando Hierro. Amaury Vergara, presidente del equipo, estuvo ausente.

“Vengo ilusionado, con muchas ganas, y vengo con ganas de comenzar a entrenar, que es lo más lindo de esta profesión”, dijo el argentino quien este jueves tendrá su primer cara a cara con el plantel, que regresa de vacaciones.

El tema de la disciplina, su opinión acerca de los problemas que más han aquejado al equipo, lo atajó de una forma diplomática… Por ahora.

“Tengo una forma de conducir muy clara. Desde el primer aspecto de como entrenar, como cuidarse, ser profesional en el futbol. Así lo entendí cuando fui futbolista…. Yo soy muy claro. Lo que digo lo trato de cumplir. Aquí hay un proyecto de ser un equipo, que los chicos más jóvenes tengan sus minutos, que se los ganen”, dijo.

Se dice que es muy estricto, muy rigorista: “Se han dicho muchas cosas, unas cosas son ciertas y otras no”.

A pregunta expresa sobre si Alexis Vega y Chicote Calderón, quienes fue separados del plantel en el Apertura 2023 por meter mujeres en una concentración, seguirán en el equipo, dijo: “Primero hablaré con ellos y después veremos…”.

Bienvenido a @Chivas, Fernando Gago,



Gracias por aceptar este reto tan grande como nuestra afición y tan importante como nuestra tradición.



Te deseo todo el éxito! pic.twitter.com/z2T0gwswRL — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) December 20, 2023

En el tema de refuerzos, mencionó: “Hace tres días habló permanentemente con Fernando. No diré nombres sobre lo que queremos, tengo que presentarme con el plantel. Hay poco tiempo de trabajo, veremos la forma en tener entrenamientos acordes, algunos serán a doble turno”.

Al reiterar sobre el tema, indicó: “Lo primero es conocer personalmente a los futbolistas, ya tengo un análisis de ellos. Lo que pretendo es intensidad, ciertas normas, que esto sea una familia. El entrenamiento será fuerte”.

En las promesas de cara al siguiente torneo, el ex jugador de Boca Juniors y Real Madrid, indicó: “Queremos que el equipo muestre protagonismo en todas las canchas y claro, el que se gane, es la primicia principal”.

No profetizó con un lugar a alcanzar en el Clausura 2024: “Decir a dónde vamos a quedar hoy, sería una irresponsabilidad”, pero insistió: “Este desafío me interesa mucho, no por lo personal, sino por lo que genera el club y la dirigencia y eso es fundamental”.