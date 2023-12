Este martes se llevó a cabo la Asamblea de Dueños de la Liga MX, donde se aprobaron cambios significativos, principalmente en el funcionamiento del VAR, donde se centralizará el centro de operaciones y donde se publicarán los audios en vivo durante los partidos; sin embargo, para David Faitelson estos cambios no significan nada.

Faitelson explotó en el programa de TUDN, Línea de 4, asegurando que los cambios propuestos no modifican nada la estructura del futbol mexicano para la mejora.

"No he visto cambios ni la certeza de que esos cambios vayan a ocurrir. El tema es lo que dieron a conocer hoy los dueños del futbol mexicano, no han hecho absolutamente nada. Yo esperaba más determinaciones. 'Señores en enero bajamos a cinco extranjeros. No se permiten las ventas mayores a 6 millones de dólares'".

Dentro de las críticas que realizaron Faitelson y compañía fueron la continuidad con el no descenso, asegurando que ese el cambio más necesitado, debido a que 'los equipos que no contienden al título, necesitan competir por algo más'.