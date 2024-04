El torneo pasado, en el futbol mexicano se introdujo un nuevo sistema que sustituyó al Repechaje, lo que le daba un par de oportunidades a los equipos para meterse a la Liguilla.

Se trata de Play In, que en un principio los aficionados no entendían cómo se disputaría, ya que copiaba al sistema de la NBA. No obstante, no fue bien aceptado y los aficionados lo han estado expresando en redes sociales.

Lee también ¿América o Cruz Azul? Culpan a uno de los dos equipos de no querer cambiar el juego de Pachuca del Play In

¿Qué dijo el Tuca Ferretti del Play In?

La Liga MX ha recibido infinidad de críticas, ya que Pachuca no logró su pase directo a la Fiesta Grande del futbol mexicano, por lo que deberá encarar el Play In ante los Pumas este jueves. En caso de perder, se jugará su última carta ante el ganador del Necaxa frente a Gallos.

Sin embargo, estos juegos se empalmarán con el de esta noche ante el América, donde se juega su pase a la Final de la Concacaf Champions League. En caso de tener que participar en los tres encuentros, lo hará en seis días.

Eso ha generado infinidad de opiniones en contra de la situación de los Tuzos. Uno de ellos fue Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien explotó contra el sistema del futbol mexicano, exigiendo que se elimine de una vez por todas.

“Más claro imposible. Ninguno de los dos, es del uno al ocho y se acabó. Seguimos pensando en el negocio y afectamos al futbolista. Elimina esta porquería de Play In, no den chance a la mediocridad”, comentó un fúrico Tuca en Futbol Picante.