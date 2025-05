El paso que tuvo Ronaldinho por el futbol mexicano fue fugaz, pero dejó momentos memorables, tanto dentro del campo, como fuera de el. Ha sido de las máximas estrellas mundiales que ha llegado a la Liga MX.

Una de las tantas anécdotas, la vivió Christian Martinoli, durante un partido de beneficencia, en el cuál las cosas se calentaron un poco entre el periodista de TV Azteca y el (en ese entonces) jugador del Querétaro.

¿Qué pasó entre Christian Martinoli y Ronaldinho?

Fue en el podcast 'Así de Bolas', donde Martinoli contó que se encontró con el astro brasileño en un evento de caridad en el que ambos fueron como invitados. Christian como cronista y 'Dinho' como jugador.

La historia que cuenta Martinoli, es que aquel día, Ronaldinho parecía no tener ganas de jugar, porque no se notaba esa calidad con el balón que tuvo a lo largo de toda su carrera.

Sin embargo, el brasileño no mostraba muchas ganas de correr ni de jugar, por lo que el comentarista pensó en hacer una broma que que terminó por hacer enojar al exganador del balón de oro.

“Se me hizo fácil, le valía un poco madre el evento. De pronto yo digo: ‘Aquí está Ronaldinho, ¡ni en el Querétaro robó así! No es posible que Ronaldinho no esté viendo la cara de esta manera'”, dijo entre risas.

Las palabras del narrador no fueron del agrado de Dinho, que le respondió con un balonazo en cuanto tuvo la oportunidad: “De pronto, ¡pum! Un balonazo en los huevos. Llega Ronaldinho y me hace (el gesto de guardar silencio)”, agregó.

Acto seguido, quizá un poco avergonzado, Martinoli expresó que no le quedó más que alagar al sudamericano con un: “Ronaldinho, voce es un crack”.

