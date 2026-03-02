El fin de semana pasado, León sufrió para vencer al Necaxa en la jornada 8 del torneo Clausura 2026. De hecho, al medio tiempo los Rayos tenían la ventaja del partido. Por esa razón, los aficionados esmeraldas buscaron con quién descargar su furia y la elegida fue la botarga de Telcel.

Sí, por más raro que parezca, los aficionados del León intercambiaron insultos y gestos obscenos con la mascota de la empresa de telefonía celular.

Durante el entretiempo, las botargas y edecanes de las marcas que patrocinan al Club León desfilaban por el campo de juego y al pasar por una de las cabeceras, el reno de Telcel respondió a los gritos de la tribuna.

"Renato" el reno primero mostró ‘el dedo medio’, luego les mentó la madre con ambos brazos y concluyó con otro gesto obsceno sin importarle la presencia de niños y niñas en las gradas.

En redes sociales, distintos usuarios se rieron de la situación, con comentarios del estilo "antes Telcel te deseaba feliz navidad, ahora te manda a la chingada" o que "la botarga del telcel encontró una rivalidad antes que el Toluca".

