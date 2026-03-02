El árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, con amplia trayectoria en torneos internacionales, se encuentra atrapado en Qatar después de que estallara un conflicto bélico en el Medio Oriente y se cerraran los aeropuertos en la región, lo que ha frenado su regreso a México.

El originario de Culiacán, no pudo completar su viaje de regreso tras cumplir una serie de compromisos de arbitraje en la Saudi Pro League y la Liga de los Emiratos Árabes Unidos.

César Arturo Ramos Palazuelos pitará el duelo entre Chivas y Atlas. Foto: Imago7.

Al intentar volar desde Dubái rumbo a Dallas, su avión fue redirigido a Doha, Qatar, como medida de seguridad, luego de que se intensificaran los ataques entre Irán y fuerzas aliadas en la región. Desde entonces, el silbante se encuentra resguardado en un hotel en ese país sin una ruta clara de salida, de acuerdo con información de Heriberto Murrieta.

La situación es consecuencia directa del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha provocado el cierre de los espacios aéreos en Medio Oriente, lo que complica las conexiones internacionales y obliga a suspender actividades deportivas en la región.

Ramos Palazuelos no es un árbitro cualquiera, ya que desde que obtuvo su gafete FIFA en 2014 ha sido parte del cuerpo arbitral en varias ediciones de la Copa del Mundo, como Rusia 2018 y Catar 2022, donde dirigió encuentros de Fase de Grupos, Octavos y hasta una semifinal.

Su presencia en competiciones internacionales ha convertido al silbante tricolor en una figura respetada fuera de tierras nacionales, por lo que su situación de incertidumbre ha llamado la atención del ambiente futbolístico y del arbitraje nacional.