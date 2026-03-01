Antes de que el mítico Coloso de Santa Úrsula albergue su tercer Mundial de futbol, continúan saliendo detalles y novedades de su remodelación.

Una restauración que solicitó la FIFA, debido a las exigencias que tienen las sedes de la próxima justa mundialista, que arrancará el 11 de junio, y finalizará el 19 de julio.

¿Cómo va la remodelación del Estadio Azteca?

Como se sabe, por temas de patrocinio, el antiguo estadio Azteca pasará a llamarse 'Estadio Banorte'. Y ya se encargaron de hacerlo notar, pues colocaron un letrero con su nuevo nombre, en letras rojas, y con el símbolo de la institución bancaria.

Al menos ya dice Estadio Banorte pic.twitter.com/wc57qpod4Q — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) March 1, 2026

Estas fueron las imágenes que circularon en redes sociales, donde se pude ver el letrero en la explanada del recinto.

Sin embargo, durante la Copa del Mundo, el histórico campo no será llamado ni 'Azteca' ni 'Banorte', sino que será Ciudad de México. Esto debido a que por temas de patrocinios, ningún estadio sede podrá llevar marcas en el nombre.

También será de esta manera en Estados Unidos y Canadá, donde serán llamados: Estadio Houston, estadio Chicago, estadio Toronto, etc etc, depende de la ciudad.