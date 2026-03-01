En México, los mejores futbolistas suelen jugar en Europa. De cara al Mundial 2026, Javier Aguirre podría tener una sólida base justamente de estos perfiles.

Por ende, una vez que terminaron las acciones de los jugadores en el Viejo Continente, repasemos cómo les fue en sus respectivas ligas y equipos.

¿Cómo le fue a mexicanos en Europa?

En la Premier League, Raúl Jiménez jugó 73 minutos en la victoria del Fulham 2-1 sobre el Tottenham. El delantero mexicano vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Uno que ha estado en el ojo del huracán es Álvaro Fidalgo, por el tema de ir al Mundial con el Tri. El exjugador del América anotó su primer gol con el Betis de España, en el empate 2-2 ante el Sevilla.

En la Serie A, Johan Vázquez jugó 90 minutos en la derrota del Genoa contra el Inter de Milán.

En defensa, Julián Araujo también disputó todo el partido en el empate a dos goles entre el Celtic de Glasgow y Rangers, en la primera división del futbol escocés.

Orbelin Pineda, mediocampista del AEK, entró de cambio en el 2-2 frente al club Volos en la primera división del futbol griego, y no pudo contribuir al ataque para los suyos.

Finalmente, Jorge Sánchez, lateral del PAOK de Grecia, entró de cambio y su equipo superó 2-0 al Asteras.