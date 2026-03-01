Uno de los partidos más esperados de la antesala del Mundial 2026 es la Finalissima, duelo que enfrenta al campeón de la Copa América, y la Eurocopa, en este caso, Argentina y España respectivamente.

Sin embargo, debido a los conflictos bélicos que involucran a Irán e Israel con Estados Unidos, el futbol de Qatar ha decidido suspender las actividades futbolísticas.

España y Argentina disputarán la Finalissima para el 2025. Foto: AP

A través de un comunicado de prensa, el organismo qatarí anunció la pausa de eventos deportivos hasta nuevo aviso, a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto armado. "Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación".

¿Se va a suspender la Finalissima?

De acuerdo con información del periodista argentino Gastón Edul, el duelo entre americanos y europeos no está cancelado todavía.

La FIFA todavía no ha tomado una decisión definitiva a pesar del comunicado de Qatar, aunque también se informó que la posibilidad de que el partido no se dispute en Medio Oriente, es alta.

Se debe recalcar que el expectante choque que enfrentaría a Lionel Messi y Lamine Yamal, estaba pactado en un inicio para el 27 de marzo, a las 12:00 del día, tiempo de la Ciudad de México.