En el Mundial de Francia 1998, la Selección Mexicana vivió una de sus participaciones más recordadas, marcada por el talento y la garra de una generación inolvidable.

Entre sus figuras destacadas coincidieron dos delanteros de estilos complementarios: Ricardo Peláez y Luis Hernández, el explosivo “Matador”, quien se convirtió en el máximo anotador tricolor en esa justa con cuatro goles.

Lee también México vs Portugal: ¿Cuánto cuestan los boletos en reventa para el partido?

Juntos representaron la dupla ofensiva que ilusionó a millones al revertir partidos clave y dejar huella en la historia del futbol mexicano.

Su colaboración más emblemática se vio en la fase de grupos, donde México mostró carácter al venir de atrás ante Corea del Sur (3-1) con un gol de Peláez y un doblete de Hernández, y ante Países Bajos (2-2), donde ambos anotaron en los minutos finales para rescatar un empate heroico.

Aquel torneo no solo consolidó a “El Matador” como ídolo popular, sino que también reivindicó la vigencia de Peláez, un veterano que aportó jerarquía y goles decisivos.

¿Por qué le dijo Ricardo Peláez a Luis Hernández que era un jugador desordenado?

Durante una charla que ambos exfutbolistas tuvieron en el podcast de Ricardo Peláez, esté ultimo le dijo a Luis Hernández que era un jugador desordenado durante la época que eran jugadores activos, pero esa característico lo llevó a ser un delantero letal.

"Si algo han dicho los técnicos, no lo digo yo, es que Luis Hernández era un grandísimo jugador, tenías velocidad, habilidad, profundidad, asistencia, tenías gol, pero eras muy desordenado tácticamente; te valía madres la posición, no me digas que no", dijo Peláez.

Ante esto, el 'Matador' soltó una carcajada y recordó una anécdota con Manolo Lapuente. "Una vez me dijo Manolo: 'no quiero que vengas a recoger la pelota acá, porque de aquí para acá, tengo a cuatro ca... mejores que tú, que hacen esto maravillosamente, de aquí para allá haz lo que tu quieras, o sea, tan facil es el futbol", dijo Hernández para coincidir con Peláez.