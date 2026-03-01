Estrella del Barcelona califica a Alexis Vega como el mejor futbolista mexicano

Una de las estrellas del FC Barcelona, generó revuelo en el futbol mexicano y las redes sociales al declarar que Alexis Vega representa, en su opinión, al mejor futbolista de México.

Esta afirmación surgió durante un video reciente en el que el jugador del equipo culé participó en una dinámica para elegir a sus referentes por país.

Sin dudarlo, señaló al delantero de los Diablos Rojos del Toluca como su predilecto en territorio azteca.

En la misma actividad, este jugador incluyó nombres icónicos como Sergio Busquets por España, Lionel Messi por Argentina, Frank Lampard por Inglaterra y Ronaldinho por Brasil, lo que resalta el nivel de la elección que hizo con Vega.

Esta mención llega en un momento clave para el atacante escarlata, quien lidia con una recuperación y genera gran expectativa entre la afición choricera y el cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

¿Cuál estrella del Barcelona calificó a Alexis Vega como el mejor futbolista mexicano?

Se trata del extremo del Barcelona: Raphinha. Bajo las órdenes de Hansi Flick, el extremo acumula 13 goles y 5 asistencias en 24 partidos oficiales durante la temporada 2025/26.

Raphinha es uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo blaugrana en el continente europeo. Mientras tanto, Alexis Vega permanece fuera de las canchas desde la final del Apertura 2025, donde Toluca logró el bicampeonato ante Tigres.

Una artroscopia en la rodilla derecha, realizada en enero, lo mantuvo alejado, pero estaría listo para reaparecer en la Jornada 9 del Clausura 2026, este martes 3 de marzo, frente a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

Antonio Mohamed, técnico de los Diablos, maneja con prudencia su reintegración, aunque todo indica que Vega al menos estará disponible en la banca y podría ingresar algunos minutos.