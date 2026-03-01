México vs Portugal: ¿Cuánto cuestan los boletos en reventa para el partido?

A tan solo 27 días de su reinauguración, la cancha del Estadio Azteca se alista para uno de los duelos más esperados por la afición mexicana: el enfrentamiento ante Portugal, que marcará el regreso oficial del histórico inmueble tras una extensa remodelación.

La expectativa se ha disparado desde el anuncio del partido, impulsada por la posible presencia de Cristiano Ronaldo, cuya visita al país desató una auténtica fiebre entre los seguidores del exjugador del Real Madrid, al punto de convertir los boletos en un objeto de deseo inmediato para miles de aficionados.

Con el inicio de la venta por plataformas digitales, pocos aficionados lograron obtener un acceso para esa emblemática tarde en la que la Selección Mexicana de Javier Aguirre presentará una alineación muy cercana a la que debutará ante Sudáfrica en la Copa del Mundo de 2026.

Esa situación provocó que varios seguidores buscaran otras alternativas para conseguir boletos, y la reventa se convirtió en una opción para el partido ante los lusos, quienes llegarán a territorio mexicano con todas sus estrellas.

Por desgracia para la mayoría de los aficionados, los precios en las plataformas de reventa también aumentaron de forma considerable, alcanzando en la parte alta del estadio cifras superiores a los 17 mil pesos, mientras que los accesos más cercanos a la cancha tienen un valor de hasta 170 mil pesos.

Así están los precios en reventa para el partido

De acuerdo con la plataforma StubHub, que cuenta con una sección especial para los encuentros de la Selección Mexicana, el boleto más barato supera los 7 mil pesos en el sector 624.

Otra de las zonas más solicitadas es la ubicada detrás de las porterías, con un precio de 147 mil pesos, mientras que los boletos más caros se encuentran en la zona de palcos, con un costo fijo de 174 mil pesos, cifras que podrían aumentar en los próximos días.