Cristiano Ronaldo vivió una jornada complicada este sábado 28 de febrero durante el encuentro de la Saudi Pro League entre Al-Nassr y Al Fayha.

El capitán portugués falló un penalti al minuto 11, cuando su disparo se fue desviado cerca del poste, para sumar así su error número 36 desde los once pasos en su carrera.

A pesar de este tropiezo, Al-Nassr remontó y venció 3-1, con goles que mantuvieron al equipo en la cima de la clasificación.Sin embargo, el momento más preocupante llegó alrededor del minuto 80.

Ronaldo mostró signos de incomodidad muscular y solicitó el cambio, fue reemplazado por Abdullah Al Hamdan, quien selló el marcador definitivo.

El entrenador del astro portugués describió la dolencia como fatiga muscular y anunció que el cuerpo médico realizaría pruebas detalladas para evaluar el alcance de la lesión.

¿Estará listo Cristiano Ronaldo para el duelo ante México?

Reportes preliminares indican que la molestia se localiza en el tendón de la corva (isquiotibiales) del muslo derecho. Ronaldo enfrenta un calendario exigente con compromisos en club y la preparación para la Copa del Mundo 2026.

Este tipo de lesión suele requerir desde tres días de descanso en casos leves hasta varias semanas si se trata de un desgarro mayor. La noticia genera incertidumbre en México, donde se espera el amistoso entre Portugal y el Tri a finales de marzo en el Estadio Azteca, como parte de la preparación para el Mundial.

Fuentes previas confirmaban la presencia de Ronaldo en la convocatoria de 26 jugadores para enfrentar a México el 28 de marzo y a Estados Unidos días después. Aunque no existe parte médico oficial definitivo, la salida temprana y el uso de hielo en la zona encendieron alertas