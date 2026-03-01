Luis Romo enfrenta un momento complicado. Tras recuperarse de una lesión muscular en el muslo que lo dejó fuera varias semanas, regresó como titular de las Chivas en la jornada 8 del Clausura 2026 ante Toluca, pero recayó al minuto 40 aproximadamente, al salir de cambio y generar preocupación por una posible recaída que lo mantendría fuera al menos un mes más.

Esta situación pone en duda su participación en los próximos amistosos de la Selección Mexicana y, sobre todo, su llegada en plenitud al Mundial 2026, donde se perfilaba como una pieza importante en el mediocampo del Tri bajo la dirección de Javier Aguirre, aunque las constantes lesiones musculares han marcado su reciente trayectoria.

El regreso de Luis Romo a las canchas con Chivas duró apenas unos minutos

El rojiblanco, quien al parecer había superado su lesión muscular, arrancó como titular y mostró intensidad y compromiso en el mediocampo.

Sin embargo, antes de irse al descanso, durante una acción de alta exigencia, sintió el dolor recurrente en la misma zona (posterior del muslo derecho, según varios reportes), se detuvo, tocó la pierna y solicitó el cambio inmediato.

Fue sustituido por Brian Gutiérrez y generó alarma inmediata en el banquillo dirigido por Gabriel Milito.}

¿Estará listo para los próximos juegos amistosos de la Selección y el Mundial 2026?

Esta nueva molestia representa un revés significativo para el Rebaño Sagrado, que ya perdió el liderato del Clausura 2026.

A reserva de que se den a conocer los resultados de los estudios médicos para confirmar el alcance de su recaída, las estimaciones iniciales apuntan a una baja de al menos cuatro a seis semanas, más tiempo para readaptarse al ritmo competitivo.

Más allá del club, el contratiempo amenaza directamente la proyección de Romo en la Selección Mexicana. Con los amistosos de marzo 2026 ante Portugal (en la reapertura del Estadio Azteca) y Bélgica (en Chicago) como preparación esencial rumbo al Mundial 2026 bajo Javier Aguirre, una recaída prolongada podría dejarlo fuera de la convocatoria.

Estos duelos representan una ventana vital para consolidar su lugar en el Tri, y cualquier pérdida de ritmo o nuevas complicaciones musculares podría afectar su llegada en óptimas condiciones al torneo más importante del año.