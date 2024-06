Yeye, influencer y exjugador del América, señaló que le pidieron 300 mil pesos para subir a la Sub 20

América ha sido semillero de grandes jugadores en los últimos años, ya que de sus fuerzas básicas han salido jugadores Diego Lainez, Edson Álvarez, Ramón Juárez, Emilio Lara, entre otros.

Sin embargo, se sabe que hay jugadores que pese a que tenían mucho potencial en categorías inferiores, jamás lograron dar el salto al primer equipo, lo que se se fueron perdiendo hasta alejarse del futbol profesional.

¿Quién acusó que América le pidió dinero para jugar?

En los últimos años han ganado muchos reflectores los llamados ‘talacheros’, jugadores con pasado en el profesionalismo, pero que ahora se dedican al balompié amateur, donde reciben un pago por partido.

Uno de los más famosos es Yeudiel Escobedo, mejor conocido como Yeye, quien realiza contenido en redes sociales enfocado al futbol y que actualmente presume miles de seguidores.

Sin embargo, pocos saben que Yeye es canterano de las Águilas, incluso tuvo la oportunidad de entrenar con el prime equipo. Sin embargo, pese a que hizo su proceso desde infantiles, nunca pudo debutar.

Y todo parece que se debió a la corrupción dentro del club de Coapa, ya que reveló que le pidieron una suma estratosférica de dinero para poder estar en la Sub 20, por lo que al no pagar dicha cantidad, se esfumó su sueño.

“Me iban a mandar a préstamo o me daban las gracias. Me fui y regresó... Cuando regresé fue cuando me dijeron ‘¿quieres pasar a Sub 20?’ Fue cuando empezaron las negociaciones, empezaron a decirme que el dinero… nada me aseguraba que si yo pagaba que iba a ser titular y me iban a llevar a Primera División. Alrededor de 300, 200 (mil pesos), pero no había forma”, dijo en charla con W Deportes.