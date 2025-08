Luis Roberto Alves, mejor conocido en el entorno futbolístico como Zague, es un de los mejores delanteros que el futbol mexicano ha dado. Máximo goleador del América y un infaltable en la Selección Mexicana.

Lamentablemente, Zaguinho en México 86 no fue convocado a sus 19 años, fue uno de los afectados por el tema de los ‘cachirules’ y se perdió el Mundial de Italia 90 y hasta Estados Unidos 94 debutó en un Mundial, donde dejó buenas sensaciones. Fue borrado en Francia 98 y Corea-Japón 2002.

¿Qué le pasó a Zague en Rusia 2018?

Luego de que no fuera considerado por Javier Aguirre en Corea-Japón 2002 y una brillante actuación con Necaxa, Zague decidió colgar los botines. No obstante, siempre ha estado ligado el futbol.

Después de ser directivos del América, el exfutbolista se acopló mejor detrás de las cámaras de televisión, donde se convirtió en analista. Ha trabajado en Televisa, ESPN y TV Azteca, donde más éxito ha conseguido gracias al equipo que formó junto a Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos.

Para Brasil 2018, Zaguinho llegó como una de las cartas fuertes de la televisora del Ajusco, ya que recién había concluido su etapa con ESPN. De inmediato se acopló a sus compañeros.

Sin embargo, jamás se imaginó que esa Copa del Mundo quedaría marcada en su vida. Durante la cobertura en Rusia, se filtró un video íntimo de Luis Roberto Alves que se convirtió en viral de inmediato.

El Capi Pérez hizo enojar a Zague con las burlas de su video que se hizo viral en Rusia 2018. Foto: Especial

Burlas y memes de la frase “impresionanti” sobraron en redes sociales. Eso afectó visiblemente al exjugador y generó que posteriormente acabara su matrimonio con la conductora Paola Rojas. El otro lado de la moneda es que eso ayudó en demasía a TV Azteca, con sus altos ratings.

Ese se convirtió en uno de los peores pasajes en la vida del exseleccionado, sobre todo porque más de uno llegó a insinuar que lo había hecho de manera premeditada para sacar provecho de la viralidad.

“Más que sacar provecho, yo no lo vería así porque no había necesidad. Creo que fue una terapia más bien. En ese afán de curarme y que no fue fácil, fue un tifón en mi vida y más porque mucho creyeron que yo hice eso a propósito, cuando se metieron en mi intimidad, aprovecharon y hackearon mi cuenta. Alguien que sacó provecho y quiso destruirme, pisotearme pero, en fin, me enfrenté a las circunstancias; aunque nunca supe quien lo hizo, creíamos saber quién fue, pero nunca tuvimos esa garantía para afirmarlo”, contó Zague.