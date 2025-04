Christian Martinoli actualmente es la cara principal de TV Azteca. Ha conformado un gran equipo junto a Luis García, Jorge Campos y Zague, logrando que la televisora supere constantemente en rating a Televisa.

Sin embargo, en sus inicios en la empresa no era la persona más popular. Incluso, se supo que el Zar Aguilar estuvo a punto de golpearlo debido a que los delató con David Faitelson de no trabajar los sábados.

Lee también Gignac regañó a Sebastián Córdova por distraerse hablando con Jorge Campos

¿Zar Aguilar iba a golpear a Christian Martinoli?

Christian Martinoli reveló en el pasado que cuando entró a TV Azteca, en una ocasión sin imaginar que generaría un problema, le reveló a David Faitelson que nadie iba a la redacción los sábados.

Eso provocó un fuerte regaño a sus compañeros. Entre ellos estaba Carlos Aguilar, actual comentarista de Televisa, quien lo habría encarado, puesto contra la pared y casi lo golpea.

Sin embargo, el Zar de boxeo estuvo recientemente en el podcast de Alex Blanco, donde contó su versión de los hechos. Eso sí, puso en claro que si él hubiera deseado, si hubiera mandado a la lona a Martinoli.

Carlos Aguilar y Christian Martinoli dejaron de hablar cuando el Zar cambió a TV Azteca por Televisa. Foto: Especial

“Tú sabes que yo no ladro, yo muerdo. Si yo lo hubiera querido madrear (a Martinoli), lo madreo. Yo siempre he sido más bravo. A la postre, acabamos siendo buenos cuates”, comentó el Zar Aguilar.

Por otra parte, el experto de box de TUDN recordó que compartió su departamento con Martinoli por varios meses y después de hicieron amigos de confianza. Sin embargo, desde que dejó TV Azteca, no han tenido ningún tipo de contacto.

“Yo con muchos quedé muy bien, pero de repente vi que había una política de ‘de ese güey no hablen, si pueden hasta señalarlo y joderlo, háganlo’. No he tenido contacto con él y fue al primero que le conté mi decisión (de irse a Televisa)”, finalizó el zar Aguilar.