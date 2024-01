Santa Clara, Estados Unidos.— Aún estaban abajo por 14 puntos, pero no hubo un solo jugador de los 49ers que no festejara cuando Josh Reynolds no atrapó aquel pase de Jared Goff.

Los hoy campeones de la Conferencia Nacional sabían que Dan Campbell, coach de los Lions, pagaría muy caro mantener su filosofía de priorizar jugársela en cuarta oportunidad en vez de buscar goles de campo... Y así fue.

Leer también Los Chiefs de Kansas City vencen a Ravens de la mano de Mahomes y avanzan al Super Bowl LVIII

San Francisco protagonizó una de las remontadas más espectaculares en la historia de los Playoffs en la NFL y derrotó a Detroit (34-31), para clasificar al Super Bowl LVIII, donde se medirá a los campeones Chiefs de Kansas City.

Los 49ers se fueron al descanso con una desventaja de 17 unidades, pero anotaron 27 puntos sin respuesta, antes de que los Lions marcaran el touchdown que hizo más dramático el final.

En el momento más oportuno, el quarterback Brock Purdy mostró temple. Además de mostrarlo con el brazo, también lo hizo con las piernas, al conseguir 51 yardas terrestres en cuatro acarreos.

San Francisco buscará su primer título en 29 años.

Leer también Travis Kelce protagoniza romantico festejo con Taylor Swift tras avanzar al Super Bowl LVIII