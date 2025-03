Juan Franco Alva, ha dado un paso significativo en su carrera profesional. El infielder se convirtió en miembro de una organización de Major League Basebal (MLB) al sellar pacto con los Miami Marlins, donde ahora, una de sus metas será poner en alto el nombre de México.

Lee también Juan Franco Alva ingresó al sistema de prospectos de los Marlins cumpliendo uno de sus sueños

“No me siento presionado, al contrario me siento más fuerte de poder ser mexicano, un mexicano más que representa, ya que el mexicano para mí siempre es un pelotero más avanzado que el promedio, entonces me siento con mucha capacidad para llegar a poner a México otra vez en alto”, mencionó el tercera base de los Tomateros.

¿En que torneos ha representado Juan Franco Alva a México?

Previamente, el 'Gato' Alva ya ha tenido la experiencia de defender los colores mexicanos como seleccionado nacional en la Copa Mundial Sub 18 de la WBSC 2023, en China; y en el Panamericano de la misma categoría en 2024, oportunidades que lo llenaron de orgullo.

Juan Franco Alva se alista para iniciar su aventura como prospecto de los Marlins de Miami. FOTO: Agustín Elías | EL UNIVERSAL

“Me siento muy honrado de poder decir que porté la camisa de México, de poder dar todo por mi país, por mi escudo que la representé en U-15 y dos veces en U-18, el Mundial de China y el Panamericano en Panamá. Me siento muy feliz, muy contento de poder decir que fui parte de la Selección y bueno, todavía me queda una categoría más, espero poder representarla en el U-23”, señaló.

A pesar de que su carrera ha tomado un ritmo meteórico en los últimos meses, al debutar en LMP y firmar como prospecto con un equipo de Grandes Ligas, Alva considera que todo ha estado llegando a su debido tiempo.

“Siempre he dicho, con mi familia también, que los tipos de Dios son perfectos (…) Pero sin duda yo estoy seguro de que todo lleva a su paso. Este año quién iba a pensar que iba a debutar en Pacifico, quién iba a pensar que me iban a firmar, entonces sin duda creo que todo está llegando a su tiempo”, apuntó el también short stop, quien trata de mantenerse enfocado y con humildad ante las oportunidades que tiene enfrente.

¿Cuáles son los consejos que recibe desde su familia?

“Mis papás siempre me dicen que nunca pierda la cabeza, que siempre me enfoque y también es algo que yo tengo muy claro, yo sé que a lo mejor he logrado cosas, he logrado cosas grandes, pero sin duda todavía no llego a la meta, todavía no consigo lo que quiero, entonces no puedo creerme más que nadie, soy un jugador igual que todos”, comentó.