La lucha libre mexicana podría estar a punto de vivir un acontecimiento histórico y emotivo para los aficionados del pancracio. La Triple A, a través de sus redes sociales, ha lanzado una publicación que ha dejado a todos los aficionados boquiabiertos y con una gran interrogante: ¿Se viene una nueva Parka?

El video publicado en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Caravana Tres Veces Estelar ha despertado la nostalgia y la curiosidad de los seguidores del emblemático luchador, cuya muerte en enero de 2020 dejó un gran vacío en el deporte.

¿Qué fue lo que publicó la Triple A?

El breve video, de apenas un poco más de 30 segundos de duración, muestra entre las sombras la silueta de un personaje misterioso con guadaña en mano, rodeado de velas y neblina, y entre las sombras alcanza a verse al personaje de La Parka.

La grabación concluye con la palabra “Próximamente”, lo que sugiere que en poco tiempo se dará a conocer una noticia importante relacionada con el que fue durante muchos años Estandarte de la lucha libre de la AAA.

¿Qué sucedió con la antigua Parka?

Jesús Alfonso Escoboza Huerta, mejor conocido como La Parka, falleció a los 54 años luego de sufrir una grave lesión en el ring que derivó en complicaciones de salud.

La noticia de su muerte fue un duro golpe para la afición y la comunidad de la lucha libre en México.

Desde entonces, su legado ha sido recordado con homenajes en distintos eventos, pero la posibilidad de que La Parka vuelva a pisar un cuadrilátero —aunque sea con un nuevo gladiador bajo la máscara— genera un gran interés entre los fanáticos.

Su aparición en Triplemanía

El personaje de La Parka ya tuvo una aparición simbólica en la pasada Triplemanía 32, durante la batalla de ataúdes que formó parte de la despedida del Vampiro Canadiense en la Ciudad de México.

En ese evento, La Parka apareció sorpresivamente en el interior de un ataúd, acompañada de la icónica canción "Thriller", haciendo que el público estallara en ovaciones y gritos de emoción.

Aquella aparición fue considerada un homenaje póstumo al luchador fallecido, pero ahora, con este misterioso video, las especulaciones han cobrado un nuevo sentido.

Si la Triple A confirma el regreso de La Parka en una nueva versión, la gran pregunta será: ¿Quién será el luchador encargado de darle vida a este icónico personaje?

Por ahora, solo queda esperar más detalles sobre esta misteriosa publicación y ver si La Huesuda vuelve de Ultratumba para deleite de todos sus seguidores.