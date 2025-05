Uno de los grandes escándalos que vivió el futbol mexicano en toda su historia fue la reciente exclusión del León del Mundial de Clubes por culpa de la multipropiedad, decisión que derivó en la decisión de que América juegue un partido contra el LAFC de Estados Unidos por ver quién tomará el lugar de la Fiera. Esa decisión, según Andrés Fassi, exvicepresidente deportivo del Grupo Pachuca, fue basada en intereses extracancha y no por justicia deportiva.

"León está afuera para que América tenga una chance. Por supuesto, son situaciones complejas pero por supuesto que el concepto definitivamente es ese. ¿Por qué? Porque justamente lo que les estoy diciendo desde un principio. Siguen y seguimos favoreciendo en el futbol mexicano las decisiones de algunos pocos. Las decisiones de lo económico por sobre lo deportivo. Y siguen privando intereses personales por sobre el futbol" declaró Fassi en el México Riviera Maya Open en Mayakoba, donde fue a ver a su hija María en su primer torneo de la LPGA en México.

"Se me hace una barbaridad porque se faltó el espíritu principal que tiene el futbol, no respetaron el espíritu deportivo. León ganó un derecho adentro de la cancha y que después en un escritorio le quiten la posibilidad de participar, se me hace una locura" agregó el directivo argentino.

El actual vicepresidente de los Bravos de Juárez mantiene su postura sobre que "por intereses de repente ponen a la América a jugar una final para ver si puede ir al Mundial de Clubes, así de fácil".

Finalmente, aunque reconoció que el reglamento prohíbe a dos equipos de un mismo grupo participar, señaló que "no tiene nada que ver la estructura, y pónganse a ver ustedes en los últimos 15 años cuáles son las situaciones de ventaja que de repente pueden haber sacado uno y otro y no hay absolutamente para nada".