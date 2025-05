Penta Zero Miedo ha tenido un ascenso meteórico en la WWE. El luchador mexicano llegó para romperla a la empresa, debido a que en corto tiempo se hizo de muchos aficionados y lo contemplan para eventos importantes.

El oriundo de Ecatepec, Estado de México, ya tuvo la oportunidad de participar en un WrestleMania y fue contendiente por el cinturón intercontinental, aunque no pudo vencer a Dominik Mysterio.

Lee también Televisa se impuso en rating a TV Azteca en la Final entre Toluca y América

¿Qué hizo Penta Zero Miedo?

El lunes por la noche se llevó a cabo una función más de Raw, donde Penta Zero Miedo tenía una lucha bastante difícil, pero al mismo tiempo importante, ya que se jugaría su boleto al próximo gran evento de la WWE.

En una triple amenaza, Penta se enfrentó a Chad Gable y Dragon Lee, en una batalla donde lucieron sus mejores movimientos todos los gladiadores, lo que la hizo dinámica y entretenida.

Chad Gable cayó de mala forma durante un movimiento que le aplicó Penta Zero Miedo. Foto: Especial

No obstante, hubo un momento crítico en el enfrentamiento. Fue justo cuando Penta Zero Miedo intentó levantar en un movimiento a sus dos rivales. A Chad Gable lo tenía sometido de cabeza, pero le falló la ejecución.

El cuello del luchador norteamericano se dobló casi por completo, por lo que de inmediato se quejó por el dolor. El réferi se percató de la acción y no esperó nada para acercarse a él para saber su estado.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y la lucha puco continuar. Al final, fue Penta quien ganó la posibilidad de ser uno de los participantes de Money in the Bank. Cabe destacar que en este pelea intervino el Hijo del Vikingo, golpeando a Gable, su rival en el primer evento entre WWE y AAA, llamado When Worlds Collide.