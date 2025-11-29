Rafael Márquez es uno de los futbolistas mexicanos más laureados de la historia.

Durante su etapa en el Barcelona entre 2003 y 2010 llevó a sus vitrinas innumerables distinciones tras conquistas cuatro títulos de LaLiga, dos Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y varias copas locales.

Algunas de las cualidades que lo distinguieron dentro del terreno de juego fue su elegancia, lectura y liderazgo, lo que le permitió ser considerado uno de los mejores defensas centrales del mundo.

Sin embargo, una vez que decidió irse al retiro como jugador activo en 2018, tras una última temporada con Atlas, el Kaiser de Michoacán decidió que su futuro estaría en los banquillos.

En 2022 regresó al FC Barcelona, esta vez como entrenador, para dirigir al Cadete A. Su buen trabajo con las categorías inferiores le valió el ascenso al Barcelona Atlètic (filial del primer equipo) en el verano de 2024, donde dirigió durante la temporada 2024-2025 en la Primera Federación española, demostrando capacidad para implementar el estilo de posesión culé y desarrollar jóvenes talentos.

Este paso por La Masia no solo consolidó su prestigio como técnico emergente, sino que lo mantuvo en el radar de la Federación Mexicana de Futbol. Su experiencia europea, su historial como capitán del Tri y su identificación con la selección lo convirtieron en el perfil ideal para formar parte del nuevo proyecto nacional al mando de Javier Aguirre, y se dice que podría ser el futuro director técnico del Tri rumbo al Mundial 2030.

La idea sería darle continuidad al proyecto y aprovechar su experiencia europea y su liderazgo reconocido dentro del vestidor mexicano.

¿Quién es el exseleccionado que podría unirse a Rafa Márquez para dirigir al Tricolor?

Para armar ese equipo técnico del futuro, la FMF ya piensa en los nombres que acompañarán al michoacano. Uno de ellos es nada menos que Andrés Guardado.

El Principito, quien compartió con Márquez algunas Copas del Mundo, habría recibido una primera invitación para sumarse al staff de Javier Aguirre de forma inmediata. Sin embargo, según publica el diario Esto, Guardado rechazó la oferta con el objetivo de terminar su preparación como entrenador en el Real Betis de España y estar listo para integrarse de lleno al proyecto 2026-30 bajo el mando de Rafael Márquez.