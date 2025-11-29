A menos de una semana del sorteo del Mundial 2026, que se celebrará el próximo 5 de diciembre, ya todos los aficionados están expectantes sobre los detalles y el procedimiento del evento, así como la estructura de los bombos, y es que desde ahora ya se puede vislumbrar los posibles rivales de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos.

Los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) entrarán directamente al Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA: Argentina, España, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

Por ello, el Tri no podrá enfrentarse en la primera ronda a ninguna de estas potencias.

La FIFA informó hace días el orden de rivales para México: el debut será contra un equipo del Bombo 3, el segundo encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara y tendrá como oponente a una selección del Bombo 2, mientras que el cierre de la fase de grupos en el Estadio Azteca será ante un rival del Bombo 4.

El Bombo 2, que reúne a las siguientes doce mejores selecciones del ranking, incluye nombres de alto calibre como Uruguay, Colombia, Ecuador, Croacia, Suiza, Austria, Japón, Marruecos, Senegal, Irán, Corea del Sur y Australia.

Este será, sin duda, el compromiso más exigente del Tri en la etapa inicial.

¿Cuándo será el partido del Mundial que la Selección Mexicana jugará en Guadalajara?

El partido en Guadalajara, segundo de México en el torneo, está programado para el jueves 18 de junio de 2026 en el Estadio Akron, una de las 16 sedes del Mundial más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos.