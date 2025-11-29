José Ramón Fernández suma más de 50 años en los medios de comunicación y, durante este tiempo, una cosa siempre la ha tenido clara el polémico comentarista: su odio por el América.

O eso es lo que se pensaba, debido a que el comunicador de ESPN recién dio una declaración que dejó boquiabiertos a todos los aficionados de las Águilas, debido a que Joserra confesó su amor en secreto por los colores azulcrema.

Lee también Comentarista de Fox Sports aconsejó a Tigres romperle una pierna a Gilberto Mora

¿A qué equipo le va José Ramón Fernández?

Joserra se encargó de hacer a los Pumas uno de los grandes del futbol mexicano y, al mismo tiempo, generó el famoso ‘antiamericanismo’, debido a que en su discurso siempre ha tundido a los de Coapa.

No obstante, parece que José Ramón Fernández es un fiel fanático de clóset y hace unos días Cuauhtémoc Blanco logró que todo el mundo supiera de su verdadera afición por el club.

Ambos personajes estuvieron en la ceremonia del Premio Nacional de Deporte, donde José Ramón le cuestionó al Cuau cuál sería el resultado en la Vuelta de Cuartos de Final del Apertura 2025, donde los azulcremas estaban abajo en el marcador por dos goles ante Monterrey.

En más de una ocasión, José Ramón Fernández se ha puesto la playera del América. Foto: Especial

Cuando el periodista le cuestionó al ahora político, éste último le hizo revelar al polémico comentarista su pasión por el América, dejando claro que es fiel seguidor de “hueso colorado”.

"¿Va a remontar el América o no?", le preguntó Joserra a Cuauhtémoc, quien respondió con un contundente: "Tú eres americanista, wey".

Nadie esperaba que José Ramón revirara con un "De hueso colorado", lo que dejó al descubierto que en todos esto años de supuesto odio al club, en realidad había una enorme idolatría del comentarista para las Águilas.