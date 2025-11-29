La Selección Mexicana ha perdido presencia en el futbol de Europa en los últimos años. Actualmente son pocos los elementos que están jugando del otro lado del charco y, de cara al Mundial 2026, se le restaría a un jugador.

Se habla de que César Montes, quien tras su paso gris en España emigró al Lokomotiv de Moscú está en negociaciones avanzadas para regresar a la Liga MX, con el equipo que lo formó como jugador: Monterrey.

¿Por qué regresará César Montes a México?

Por temar políticos, los equipos de Rusia han perdido muchos reflectores y actualmente no pueden disputar competencias europeas, por lo que el fogueo ha disminuido considerablemente.

Eso lo sabe César Montes, por lo que de cara al Mundial 2026, no quiere poner en riesgo su lugar en la Selección Mexicana, motivo que lo orillaría a dejar el sueño de seguir jugando en el Viejo Continente.

En los últimos días trascendió que equipos como Chivas y América estaban interesados en el Cachorro, aunque sería finalmente Rayados el ganón, debido a que se habla de que ya hay conversaciones avanzadas.

La única manera de que el defensa central no retorne a la Liga MX es por una propuesta en Europa que frenaría el traspaso, aunque de momento no se sabe qué Liga o club es el interesado en el mexicano.

Pese a que había muchas expectativas puestas en Montes, cuando dio el salto al futbol europeo con el Espanyol de Barcelona, quedó a deber y su equipo descendió. Estuvo cedido en Almería, donde prácticamente estuvo borrado y después se fue al Lokomotiv de Rusia.

En caso de que César Montes regrese a Monterrey, podría cubrir el hueco que dejará en la zaga Sergio Ramos, quien no va a continuar con el equipo para el próximo año, debido a que de mutuo acuerdo decidieron no renovar su contrato.