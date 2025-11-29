Tigres está noqueado en los Cuartos de Final del Apertura 2025 y mucho tuvo que ver Gilberto Mora, quien en el partido de Ida fue un dolor de cabeza para los de la ‘U’ e incluso les metió un gol.

Para la Vuelta en el Estadio Universitario, muchos aficionados del cuadro de la UANL han pedido atención especial en la joya del futbol mexicano, debido a que si quieren revertir el marcador para seguir con vida en el torneo, deberán frenar a Morita como dé lugar.

¿Quién pidió que lesionaran a Gilberto Mora?

Pese a sus 17 años, Gilberto Mora está convertido en uno de los mejores futbolistas de la Liga MX. Prueba de ellos son sus actuaciones con la Selección mexicana y enfundado en la playera de Xolos.

El juvenil está muy cerca de jugar su primera Semifinal en el futbol nacional, aunque primero deberá completar la obra en Cuartos de Final ante Tigres, equipo al que le llevan tres goles de ventaja en la serie.

Sin embargo, Morita deberá estar muy pendiente de los rivales, debido a que seguramente le mandaran una marca férrea para que no pueda hacerle daños a los de la UANL.

Incluso, un comentarista de Fox Sports lanzó un consejo a Guido Pizarro, mismo que enfureció a los aficionados, debido a que le solicitó al entrenador de los felinos mande a alguien a romperle una pierna a Mora.

Luis Silva, comentarista de Fox Sports México, señaló que una de las claves para que Tigres pueda avanzar a la siguiente fase de la Liga MX es lesionar a Gil Mora, quien les resultó un dolor de cabeza en la Ida.

El comentarista de Fox Sports aconsejó lesionar a Gilberto Mora. Foto: Imago7

“Y si yo fuera Pizarro, mandaría a dejar sin pierna al niño Mora”, fue la controvertida publicación del comentarista Luis Silva.

Como era de esperarse, las reacciones de los fanáticos, no sólo de Xolos, sino en general, reventaron al comunicador, debido a que está pidiendo que rompan a una de las grandes promesas del futbol mexicano.

"En un afán de hacerse visibles, algunos “periodistas” de medio pelo recurren a “mandaría a dejar sin pierna al niño Mora”; "Ojo aquí Liga MX, 0un empleado de Tigres desea que lesionen a un jugador de Xolos, espero tomen cartas en el asunto"; "Fox Sports cómo puedes permitir que un periodista incite a la violencia o a la lesión de un jugador", con alagunas de las reacciones en contra del comentarista de Fox Sports México.