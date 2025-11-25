Alex Aguinaga se rinde en elogios para Gilberto Mora: “Es un descarado”

Gilberto Mora, con apenas 17 años, se perfila para ser uno de los convocados de Javier Aguirre con la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Y existen muchas posibilidades de que lo haga como titular, ya que en la media cancha no hay nadie que se haya consolidado como inamovible.

Pese a su corta edad, el canterano de Xolos ha demostrado carácter en el campo de juego, por lo que en caso de ser elegido por el Vasco, es casi un hecho que la responsabilidad no le pesará. Además, tiene el apoyo total de la afición, quien lo ha apoyado y cobijado cada que se pone la verde.

¿Qué dijo Aguinaga de Gilberto Mora?

Por todos lados han llegado elogios para Gilberto Mora. Es tal la euforia que ha generado el futbolista mexicano que se habla de que en España el Real Madrid y Barcelona se están peleando por él.

Y no es para menos, a sus 16 años deslumbró a propios y extraños en el pasado Mundial Sub-20, donde fue el goleador y también apoyó con asistencias para el combinado nacional, aunque lamentablemente no pasaron de los Cuartos de Final.

Y uno de los mejores extranjeros que ha jugado en el futbol mexicano se rindió en elogios para Morita. Alex Aguinaga, recordado jugador del Necaxa, alabó al futbolista de Xolos, de quien destacó su forma de ir al frente, que por momento le hace acordarse un poco de Carlos Vela.

Gilberto Mora y Obed Vargas fueron parte de la convocatoria de México en la Fecha FIFA. Foto: Imago7

“Hacia dónde lo veo yo, hacía lo de Carlos Vela. ¿Por qué? Por la calidad. Porque Chicharito, Hirving (Lozano) era bueno, más encarador, pero la calidad que tiene Mora es impresionante, es un descarado, o sea, me encanta”, resaltó el exjugador ecuatoriano en una charla con Fox Sports.

Actualmente, Gilberto Mora se alista para enfrentar la Liguilla del Apertura 2025, donde se medirán a Tigres. En el Play-In, el mediocampista de 17 años brilló con una anotación de penalti a lo ‘Panenka’ ante Juárez y se espera mucho de él en el cierre del balompié nacional.