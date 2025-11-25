Christian Martinoli y Luis García recientemente se aventuraron a lanzar su podcast de ‘Farsantes con Gloria’ en YouTube, que con apenas dos episodios han logrado que varios temas se conviertan en virales.

Esto deja claro que la dupla de comentaristas de TV Azteca son los mejores del medio, debido a que sin importar si están en televisión o internet, la cantidad de rating o views que generan, son brutales.

Lee también ¿A qué hora serán los partidos de la Copa del Mundo 2026 en México?

¿Qué amenaza lanzó Martinoli a Faitelson?

El nuevo podcast de Christian Martinoli y Luis García ha dado mucho de qué hablar, ya que contrario a lo que se ve de ellos en la televisión, en internet se están desenvolviendo sin ningún tipo de filtro.

Eso no le ha gustado a todos, uno de los que decidió levantar la voz fue León Krauze, quien criticó a los comentaristas de usar un lenguaje vulgar en sus apariciones, ya que eso, desde su punto de vista le quita credibilidad y seriedad a sus personajes.

Martinoli decidió hacer caso omiso de sus comentarios y el Doctor García ni siquiera se había enterado. Lo que sí, es que aprovechando el tema, Christian decidió mandarle una amenaza a David Faitelson.

Christian Martinoli y Luis García han tenido mucho éxito con su podcast de 'Farsantes con Gloria'. Foto: Especial

Y no es para menos, el comunicador de TUDN de unió a Krauze y reventó a sus excompañeros, señalando que lo que hacen en su canal de YouTube aporta muy poco al periodismo. David jamás se esperó que recibiría una advertencia de Martinoli, quien le pidió no se meta en todas las peleas, porque hace falta que se caliente de más para que diga cosas que no se saben de él.

“Krauze se quiere montar al mame de que yo soy un vulgar y mi amigo Faitelson se montó en el desmadre para variar. (A Faitelson) le gusta jugar en la cornisa, basta que un día me caliente de más…”, fueron las palabras de Christian Martinoli.

Ese fragmento del video fue retomado por el hijo de José Ramón Fernández, Juan Pablo, quien secundó a Martinoli al señalar que no le conviene a Faitelson hacerlos enfadar: “Es correcto. Que no nos caliente porque le sabemos cositas”.