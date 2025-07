Chicharito ha estado alejado de la Selección Mexicana desde hace unos cuántos años. A un año del Mundial de 2026, el histórico delantero mexicano ha dejado entrever su deseo de estar presente en esa Copa del Mundo, algo que luce poco probable.

El presente de Javier Hernández Balcázar es desolador, ya que el actual futbolista de Chivas ha estado envuelto en temas extra cancha, con vídeos en los que cuestiona el feminismo, ocasionando un gran número de críticas en su contra.

Además de lo que sucede fuera del campo, Hernández tampoco ha logrado mostrar un gran nivel en el terreno de juego, por lo que un regreso a la Selección Mexicana se aleja cada vez más.

Javier Aguirre, actual estratega del Tri, fue el encargado de debutar al canterano del Rebaño Sagrado en la escuadra nacional y volvieron a coincidir hacer unos meses cuando el "Vasco" visitó las instalaciones de Verde Valle.

Han pasado más de cinco años desde que el Chicharito disputó su último partido con la Selección Mexicana. La última aparición del máximo goleador de México fue el 6 de septiembre de 2019, cuando el Tri se midió a Estados Unidos en un duelo amistoso que ganaron 3-0.

En este mismo partido, Hernández también anotó su último gol con el cuadro nacional. El Mundial de Rusia 2018 se convirtió en la última competencia oficial que disputó Javier con la Selección Mexicana.

Su adiós de forma "oficial" se presentó en aquella Copa del Mundo, donde disputó un total de 60 minutos en el partido de Octavos de Final frente Brasil. El Tri quedó eliminado a manos de los brasileños.

"Hay un Mundial que está en puerta, mientras sea un jugador activo y no me haya retirado siempre estará en mi cabeza. Soy una persona competitiva y una persona que no le da miedo soñar lo más alto y trabajar para conseguirlo, así que seguiré disfrutando de esta profesión, pero estoy en una situación en la cual creo que todavía puedo dar mucho", comentó hace unos meses el histórico delantero mexicano.

Su regreso a la Selección Mexicana depende de él, pero su competencia son Raúl Jiménez y Santiago Giménez, dos atacantes que están mostrando su valía en el Viejo Continente.