México ha participado en 17 de las 22 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. Sin ser campeón del mundo o un referente importante en las últimas instancias, el tricolor ha encontrado la manera de hacer su historia en la justa.

La Selección Mexicana de Futbol tiene en su historial mundialista 101 goles recibidos, empatado con Argentina como el tercer país con más goles recibidos en la justa mundialista, a pesar de tener 18 partidos y tres Copas del Mundo menos.

Lee también ¿Cuál es la mejor actuación de la Selección Mexicana en los Mundiales?

México promedia 1.68 goles recibidos por partido que dista mucho del promedio de 1.14 que tiene la Albiceleste. Alemania es la selección más goleada con 130 goles en 112 juegos y Brasil le sigue con 108 tantos en contra en 114 partidos disputados.

El historial mexicano inició de la peor forma y es que la presentación de México en la primera Copa del Mundo, celebrada en Uruguay en 1930, también es su peor actuación en Mundiales.

A México le tocó inaugurar la primera Copa del Mundo junto con Francia, que sin piedad venció al conjunto tricolor 4-1 en Montevideo. Tres días más tarde, la selección chilena derrotó 3-0 al cuadro mexicano, que cerró con un triste 6-3 a manos de Argentina en su despedida del primer Mundial de futbol.

Lee también ¿Qué Mundiales se perdió Hugo Sánchez con la Selección Mexicana?

Con 13 tantos en contra, México volvió a casa con una enorme decepción y no volvería a la justa mundialista hasta después de 20 años en Brasil 1950. Aquella actuación en Uruguay 1930 es, hasta la fecha, la peor actuación en una Copa del Mundo para el conjunto mexicano con cuatro goles anotados y 13 en contra para un triste diferencial de -9.