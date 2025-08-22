La Selección Mexicana ha participado en 17 ediciones de la Copa del Mundo, consolidándose como uno de los equipos más consistentes de la Concacaf. Sin embargo, su mejor actuación en este torneo, considerado el máximo escaparate del futbol mundial, se remonta a los Cuartos de Final alcanzados en 1970 y 1986, ambas ocasiones como anfitrión.

Lee también: Pepe Segarra se queda sin trabajo en Fox Sports ¿Cambiará de televisora?

Estos momentos representan el techo histórico del Tri, un logro que, a pesar de los esfuerzos, no ha sido superado en más de tres décadas.

¿Cómo fue la participación de México en 1970?

En 1970, México organizó por primera vez un Mundial, un evento que marcó un antes y después no solo deportivo, sino también cultural. Bajo la dirección técnica de Raúl Cárdenas, la Selección llegó a los Cuartos de Final tras superar la fase de grupos con victorias ante Bélgica (1-0) y El Salvador (4-0), además de un empate contra la Unión Soviética (0-0).

En el Estadio Azteca, México enfrentó a Italia, pero cayó 4-1 ante un equipo que eventualmente sería subcampeón. Este resultado, aunque no permitió avanzar más, fue un paso importante para el futbol mexicano.

¿Cómo fue la participación de México en 1986?

Dieciséis años después, en 1986, México volvió a ser sede de la Copa del Mundo tras la renuncia de Colombia. Con Bora Milutinović como entrenador, el Tri mostró una de sus versiones más sólidas.

En la fase de grupos, México venció a Bélgica (2-1), empató con Paraguay (1-1) y derrotó a Irak (1-0), avanzando como líder. En Octavos de Final, superó a Bulgaria con un contundente 2-0, desatando la euforia de la afición. Sin embargo, en cuartos de final, Alemania Occidental, potencia mundial, se interpuso en su camino.

Lee también: Andrés Vaca no descarta subirse al ring contra Christian Martinoli: "Sería un eventazo"

Tras un empate sin goles, el partido se definió en penales, donde los germanos se impusieron 4-1. Estos logros contrastan con las actuaciones de México en mundiales fuera de casa.

Desde 1994 hasta 2018, la Selección ha clasificado a Octavos de final en siete torneos consecutivos, pero la barrera de los cuartos, conocida como el "quinto partido", ha sido infranqueable.

Equipos como Alemania (1998), Estados Unidos (2002), Argentina (2006 y 2010), Holanda (2014) y Brasil (2018) han eliminado al "Tri" en esta etapa, alimentando la narrativa de un sueño esquivo.

La afición mexicana, apasionada y fiel, sigue soñando con romper este techo en torneos futuros, especialmente con el Mundial de 2026, donde México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.