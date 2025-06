Las actuaciones de Roberto Alvarado con la Selección Mexicana han desatado encendidas discusiones en las mesas de análisis de ESPN. Luego de la victoria (2-0) sobre Arabia Saudita en Copa Oro la polémica se prendió de nueva cuenta.

Tras la victoria de México en cuartos de final del torneo de naciones de la Concacaf, tocó turno para el estudio del partido ante el país invitado del certamen. Ricardo Peláez fue en el encargado de calentar la charla post-triunfo.

“¿De dónde sacar que del 18’ al 46’ Arabia Saudita dominó a México?”, se cuestionó el exdelantero de la selección. “¿De dónde sacan esa tontería? México no generó y no llegó nunca, pero tuvo el control de la pelota. No podías dejar de mencionar a Alvarado tres veces, pero lo siguen poniendo”, argumentó.

“Es una necedad, Ricardo. Es una necedad”, respondió Álvaro Morales. “Un tipo de cuatro goles y tres asistencias. Perdóname si te lastimo, pero decir que nosotros afirmamos que es una estupidez del 18’ al 46’ pues es una falta de argumentos, nada más. Perdón si lastimo tus emociones, el ‘Piojo’ Alvarado está sobrevalorado”, agregó.

“El ‘Piojo’ Alvarado no hizo campeón a Chivas y se mencionó que iba a ser campeón en Chivas. (Alejandro) Zendejas en América fue superior, fue mejor. Hoy, pasecito para atrás, pasecito en retroceso. Tuvo una de frente y ¿qué onda con el ‘Piojo’ Alvarado? Yo sé que es tu muchacho y respeto que sea tu muchacho”, añadió para continuar con su argumento del dominio de Arabia Saudita contra México en la primera mitad.

Luego de que ambos continuaran interrumpiéndose al aire, Peláez mandó a callar a Morales. “Así como dices que es mi muchacho, yo te digo que es tu verso de todos los días: Alvarado, Messi, los Pumas, las Chivas… así como tú dices eso, yo digo lo otro”, declaró Peláez molesto.

Posteriormente Ricardo Ferreti entró en la discusión para “desviar las balas” en dirección de Morales y adjudicarse el argumento del dominio saudí sobre el tricolor el sábado por la noche en Las Vegas.